Происшествия 11 июля 2023, 19:08 Три человека получили травмы в ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде на проспекте Героев накануне произошла авария с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.

По его данным, маршрутка № 59 столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали пассажир микроавтобуса и два человека из легкового автомобиля.

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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.