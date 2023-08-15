Происшествия 15 августа 2023, 00:02 Три человека получили травмы в ДТП с «Газелью» на Кубани

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ДТП произошло на трассе М4 «Дон» в Кореновском районе Краснодарского края. Там столкнулись «Газель» и иномарка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные местной Госавтоинспекции.

Водитель Kia Rio выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Машина врезалась в металлический отбойник посередине проезжей части, а также зацепила «Газель».

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В результате травмы получили пассажиры иномарки 33-летняя женщина и два мальчика семи и 10 лет.