Три человека получили травмы в ДТП под Тюменью | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 12:26 Три человека получили травмы в ДТП под Тюменью

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Авария случилась на 13-километре автодороги Тюмень — Омск. Три человека получили травмы, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Тюменской области.

«По предварительным данным, при движении фуры на участке заужения дороги полуприцеп выбросило на встречную полосу, он задел Chevrolet», — уточнили в пресс-службе.

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В результате легковой автомобиль вылетел в кювет. Грузовик же продолжил движение, его водитель не заметил происшествие.

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Женщина за рулем легковушки и ее двое детей пострадали. Первая попала в больницу. Несовершеннолетних отпустили после медицинского осмотра.