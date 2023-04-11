Происшествия 11 апреля 2023, 12:49 Три человека получили травмы в аварии в Тюменской области

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В Тюменской области случилось ДТП, в результате которого несколько человек пострадали. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла накануне на третьем километре автодороги Ишим — Синицино. По предварительной информации, 43-летний водитель «ВАЗ-2114» выехал на встречку, где столкнулся с Kia Feed. Травмы получили два ребенка, которые сидели в иномарке, а также мужчина, управлявший отечественным авто. Пострадавших доставили в больницу.