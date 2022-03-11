Три человека получили травмы в аварии с КамАЗом в Нижнем Новгороде

Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Нижнем Новгороде.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на информацию регионального УГИБДД, на улице Заслонова ВАЗ-2115 под управлением 58-летнего водителя въехал в стоящий на обочине КамАЗ. После чего первую машину отбросило на автомобиль Lada.

Водителя ВАЗа, получившего закрытую черепно-мозговую травму, осмотрели врачи и отправлили домой. У находившейся в Lada семилетней девочки зафиксировали ушиб мягких тканей головы. Она также будет лечиться амбулаторно. А находившегося в этой же машине девятилетнего мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.