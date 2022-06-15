Три человека получили травмы на трассе А-120 в Ленобласти

Серьезное ДТП произошло на пятом километре трассы А-120 в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональную аварийно-спасательную службу.

«Произошло боковое столкновение легковых автомобилей Lada и Ford. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada, а также водитель автомобиля Ford, оказавшийся зажатым в салоне», — сообщили в ведомстве.

Водителя, которого зажало в автомобиле, высвободили сотрудники поисково-спасательного отряда. Его, а также других пострадавших, госпитализировали.