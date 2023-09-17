Происшествия 17 сентября 2023, 13:41 Три человека получили ранения при обстреле ВСУ в Успеновке Губернатор Старовойт: от удара ВСУ пострадали три жителя курского села Успеновка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Успеновка Кореневского района. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«У двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте», — указал глава области.

Реклама

Еще один местный житель получил тяжелое ранение. Его транспортируют в областную больницу с помощью санавиации.

В субботу, 16 сентября, армия Украины ударила по деревне Успеновка. ВСУ выпустили 17 снарядов, несколько из них повредили детскую площадку и пристройку жилого дома. Никто из местных жителей не пострадал.

В тот же день 30-летний мужчина получил осколочное ранение при обстреле ВСУ села Плехово. Он скончался на месте. Губернатор региона Роман Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Также от украинского огня пострадали несколько домовладений. Их восстановят в ближайшее время.