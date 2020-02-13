    13 февраля 2020, 13:49

    Три человека получили ожоги при взрыве на заводе в Первоуральске

    Ольга Ситникова

    Взрыв произошел на заводе «Русский хром 1915» в Первоуральске Свердловской области. Три человека пострадали. Об этом сообщил Ura.ru.

    Взрыв случился на подстанции цеха пароснабжения из-за короткого замыкания.

    По информации сайта «Дни.ру», две женщины и мужчина получили около 80% ожогов тела.

    «В настоящее время пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города, предварительно, с термическими ожогами порядка 80% тела. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего на производстве», — пояснила старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.