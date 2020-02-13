Три человека получили ожоги при взрыве на заводе в Первоуральске

Взрыв случился на подстанции цеха пароснабжения из-за короткого замыкания.

По информации сайта «Дни.ру», две женщины и мужчина получили около 80% ожогов тела.

«В настоящее время пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города, предварительно, с термическими ожогами порядка 80% тела. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего на производстве», — пояснила старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.