13 февраля 2020, 13:49
Три человека получили ожоги при взрыве на заводе в Первоуральске
Взрыв произошел на заводе «Русский хром 1915» в Первоуральске Свердловской области. Три человека пострадали. Об этом сообщил Ura.ru.
Взрыв случился на подстанции цеха пароснабжения из-за короткого замыкания.
По информации сайта «Дни.ру», две женщины и мужчина получили около 80% ожогов тела.
«В настоящее время пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города, предварительно, с термическими ожогами порядка 80% тела. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего на производстве», — пояснила старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.