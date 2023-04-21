21 апреля 2023, 15:04
Три человека погибли во время взрыва на колумбийской шахте
Взрыв произошел на угольной шахте в колумбийском Кукунубе. В результате три человека погибли и еще четверо пропали без вести. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местное национальное агентство по горному делу.
Спасатели смогли эвакуировать четверых человек. Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются достать тела погибших и найти пропавших. На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.
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