Три человека погибли во время пожара в Ленинградской области. Прокуратура выясняет причины возгорания

Пожар в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области унес жизни трех человек. об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Кировской городской прокуратуры.

Пожар начался в ночь на 19 июля в частном доме. В результате пожара погибли 75-летний мужчина, 57-летняя женщина и малолетний ребенок. Кировская городская прокуратура начала проверку. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. После пожара было заведено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Проводятся судебно-медицинские, молекулярно-генетические и пожарно-техническую экспертизы, а также допрос свидетелей.