Три человека погибли во время пожара в Горно-Алтайске | 360°

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Три человека погибли во время пожара в Горно-Алтайске

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Серьезный пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Горно-Алтайске в воскресенье, 9 октября, в доме на Коммунистическом проспекте. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу МЧС по Республике Алтай.

Пламя распространилось на площади в 18 квадратных метров. Загорелась квартира на четвертом этаже, в которой не было света.

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На место происшествия прибыли пожарные. Они спасли двоих человек, однако трое погибли.

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