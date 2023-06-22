Происшествия 22 июня 2023, 21:40 Три человека погибли во время обстрела села Таврия в Запорожской области РИА «Новости»

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Село Таврия подверглось обстрелам со стороны украинских националистов. В результате атаки погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили оперативные службы.

«ВСУ нанесли удар по селу Таврия Токмакского района. Один из снарядов попал в частное домовладение. Погибла семья из двух человек», — сказано в сообщении.

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Также источник заявил об ударе по дороге в населенном пункте. В результате атаки умер один человек, а другой доставлен в больницу Мелитополя с тяжелыми ранениями.

Ранее два человека погибли в результате обстрела ВСУ Зеленополя в Запорожской области. Тогда в регионе было зафиксировано три прилета.