Три человека погибли в утонувшей машине в Челябинской области | 360°

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Три человека погибли в утонувшей машине в Челябинской области

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Машина провалилась в болото в Челябинской области. Три человека погибли, сообщило издание «Курс дела» со ссылкой на соцсети.

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Водитель не справился с управлением во время поворота, после чего автомобиль вылетел с трассы в болото и начал тонуть. Внутри также находились двое пассажиров. Никто не успел выбраться из машины.

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