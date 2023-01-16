Происшествия 16 января 2023, 22:48 Три человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в Челябинской области

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Серьезное ДТП произошло на автодороге между селом Малояз и поселком Кропачево в Челябинской области. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщил «Царьград».

Легковая машина Chery, в которой находились пять человек, врезалась в перевозившую фрукты «Газель».

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Два пассажира легковушки получили серьезные травмы, от которых погибли на месте происшествия. Позже в больнице скончался и пострадавший при аварии ребенок. Водитель грузовика повредил ноги и грудную клетку.

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