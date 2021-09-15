Водитель и пассажир погибли в столкновении грузовика и легковушки в Пензенской области

В Пензенской области случилось смертельное ДТП с участием грузовика и легкового авто, передает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной Автоинспекции.

По данным информагентства, авария произошла в минувший понедельник на 778-м километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись иномарка Datsun on-DO и большегруз КамАЗ. Водитель и пассажир легковушки погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.