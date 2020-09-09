09 сентября 2020, 14:06
Три человека погибли в результате взрыва газа на заводе в Ингушетии
В Ингушетии при взрыве газовоздушной смеси на небольшом заводе по производству пеноблоков погибли три человека. Об этом сообщил сайт «РБК».
По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность оборудования на заводе в селе Экажево.
Сейчас на месте работают спасатели, работники экстренных служб и правоохранители. О других пострадавших пока не сообщалось. Выясняются все обстоятельства случившегося написал сайт «Русская планета».