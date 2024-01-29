Важное 29 января 2024, 15:57 Три человека погибли в результате ракетного обстрела Донецка со стороны ВСУ Кулемзин: три человека погибли, еще один получил ранения при атаке ВСУ на Донецк РИА «Новости»

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Украинские военные выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка. В результате атаки погибли три человека, еще один получил ранение. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Власти уточняют имена погибших и раненого, добавил он.

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По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ открыли огонь по Донецку около 15:00. Под ударом оказался тыловой район города — Калининский. Он находится на востоке административного центра республики.

Украинские военные стараются атаковать гражданские объекты, не обращая внимание на жертвы среди мирного населения. Накануне в Кировской районе дрон ВСУ сбросил мину прямо на семью с детьми. В результате пострадал мужчина, он получил ранение ног, ему грозит ампутация.