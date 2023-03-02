Происшествия 02 марта 2023, 10:41 Три человека погибли в результате падения ракеты украинской ПВО на многоэтажку в Запорожье — Рогов Рогов: ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, жертвами стали три человека РИА «Новости»

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Ракета ПВО Украины попала в одну из многоэтажек Запорожья, в результате чего три человека погибли. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

«Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку», — сообщил он.

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По его словам, сейчас идет разбор завалов. Рогов заявил, что режиму украинского президента Владимира Зеленского, видимо, не жалко мирных запорожцев. Поэтому «они сбивают ракеты над жилыми домами», охраняя собственные военные объекты.

Представитель Запорожской области уточнил, что спасатели вытащили из-под завалов тела трех погибших, еще трое пострадали. При этом удалось спасти жизни 11 человек, в том числе беременную. Эвакуировать пришлось 17 человек. Рогов добавил, что в здании обрушились три этажа, разрушенными оказались 10 квартир.