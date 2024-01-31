Происшествия 31 января 2024, 14:29 Три человека погибли в пожаре в Самарской области. Возбуждено уголовное дело

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В Самарской области правоохранители завели уголовное дело после гибели в пожаре троих человек, включая ребенка. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Происшествие случилось в частном доме в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе. По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем или аварийной работы электрооборудования.

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В результате инцидента погибли три человека — муж с женой и маленький ребенок. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».