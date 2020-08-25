Три человека погибли в пожаре в Самаре

Возгорание произошло утром во вторник в доме № 58 по улице Аэродромной. Он уточнил, что в одной из квартир горели вещи, написала «Газета.ru».

Огонь охватил площадь 30 квадратных метров. Четыре человека были эвакуированы, жертвами пожара стали три жителя: женщины 1962 и 1932 года рождения, а также мужчина 1984 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.