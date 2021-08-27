Три человека погибли в пожаре в больнице Ярославля

Три человека погибли в пожаре в реанимационном отделении больницы в Ярославле. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находившиеся на аппарате ИВЛ», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, трагедия случилась в городской больнице № 3. Причины пожара пока остаются неизвестными. Огонь удалось ликвидировать еще до того момента, как в здание прибыли пожарные.

К гибели пациентов привело отключение аппаратов искусственной вентиляции легких. Подробности происшествия сейчас выясняются.

К смерти 11 человек привела авария на кислородной трубе в больнице Владикавказа. За те считанные минуты, пока пациенты в реанимации оказались отключенными от кислорода, успели скончаться девять больных ковидом. Еще два пациента умерли позже. Заведено уголовное дело, проводится проверка.