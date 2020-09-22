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    22 сентября 2020, 15:11

    Три человека погибли в пожаре под Оренбургом

    Дарья Морозова

    Три человека погибли во время пожара в доме в Оренбургской области. Об этом сообщил портал «Свободная пресса».

    По данным МЧС, пожар тушили около шести часов. Сгорело 120 квадратных метра помещения. В результате жертвами стали три человека: две женщины и мужчина.

    Ранее в Красном Сулине (Ростовская область) в одной из пятиэтажек на улице 50 лет Октября загорелась квартира. После того, как огонь был потушен, пожарные нашли тело девочки, которой не было и двух лет.

    Новости SMI.FM