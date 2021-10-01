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    01 октября 2021, 07:44

    Три человека погибли в Подмосковье после того, как легковушка сбила пешехода

    Наза Салех Захи

    Легковой автомобиль сбил пешехода на трассе М-9 в Подмосковье, после чего опрокинулся. В результате случившегося погибли три человека. Об этом телеканал РЕН ТВ сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

    Все произошло на 60-м километре трассы «Балтия». BMW сбила пешехода, и опрокинулась. Среди погибших детей нет. Известно, еще о двух пострадавших.

    На месте работают полицейские. Выясняются все обстоятельства ДТП выясняются.