Три человека погибли в Подмосковье после того, как легковушка сбила пешехода

Легковой автомобиль сбил пешехода на трассе М-9 в Подмосковье, после чего опрокинулся. В результате случившегося погибли три человека. Об этом телеканал РЕН ТВ сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Все произошло на 60-м километре трассы «Балтия». BMW сбила пешехода, и опрокинулась. Среди погибших детей нет. Известно, еще о двух пострадавших. На месте работают полицейские. Выясняются все обстоятельства ДТП выясняются.