Три человека погибли в массовом ДТП в Таганроге

В Таганроге на Николаевском шоссе накануне произошло массовое ДТП. В результате происшествия погибли три человека, в том числе 14-летний подросток. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды МВД Ростовской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу и столкнулся c грузовиком DAF. Из-за сильного удара отечественную машину откинуло на автомобиль Lada, который ехал в попутном направлении.

Все находившиеся в машине «ВАЗ-2107» — водитель, пенсионерка и подросток — погибли на месте. Других пострадавших в аварии нет.

По факту смертельного ДТП сотрудники ГИБДД Ростовской области проводят расследования. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей».