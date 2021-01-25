Три человека погибли в лобовом столкновении в Московской области

Три человека погибли в аварии в Орехово-Зуеве. Столкновение было встречным.

«В 09:20 по московскому времени на 15-м километре дороги Ликино-Дулево — Шатурторф столкнулись Kia и Skoda. Три человека погибли. Столкновение было встречным», — рассказали ТАСС в в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты, проводится проверка.

Ранее в ДТП под Уфой погибла семья из четырех человек, среди которых было два ребенка. Их легковой автомобиль по непонятным причинам вылетел на встречку и врезался в грузовик.