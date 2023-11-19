19 ноября 2023, 20:50
Три человека погибли в Кузбассе из-за ураганного ветра
МЧС: из-за урагана в Кузбассе погибли три человека, пострадали еще 18
В Кемеровской области из-за непогоды погибли три человека, 18 пострадали. При этом крыши 150 домов оказались поврежденными, сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.
В регионе ввели режим повышенной готовности. По словам начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексея Шульгина, скорость ветра достигла 33-35 метров в секунду. Из-за этого отключилось электричество в 143 котельных, восьми основных водозаборах и девяти угольных предприятиях.
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Сейчас порядка 500 экстренных бригад устраняют последствия непогоды, еще 100 — восстанавливают свет.
«Специалисты Главного управления МЧС России по Кузбассу просят жителей соблюдать правила безопасности при ухудшении погодных условий», — добавили в правительстве.
Сильнейший ураган начался в Новокузнецке, из-за разбушевавшейся стихии в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Высоковольтные линии электропередачи повреждены, в части районов нет отопления.
Ранее в Новокузнецке дерево рухнуло на машину, погибли мужчина и женщина, еще двоих пенсионеров госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.
Ураган
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