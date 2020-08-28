28 августа 2020, 12:37
Три человека погибли в красноярском ДТП
27 августа на 25-км автодороги «Красноярск — Енисейск» произошло ДТП, в котором три человека погибли и еще двое пострадали. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, отечественный автомобиль, двигавшийся в сторону краевого центра, выехал на встречную полосу движения. Он столкнулся с легковым автомобилем «Волга», а затем еще с тремя машинами — Toyota, Nissan и Honda.
В результате ДТП три человека погибли, еще два пострадали — один из них ребенок. Об этом сообщил сайт «Русская планета».