Три человека погибли в красноярском ДТП

По предварительным данным, отечественный автомобиль, двигавшийся в сторону краевого центра, выехал на встречную полосу движения. Он столкнулся с легковым автомобилем «Волга», а затем еще с тремя машинами — Toyota, Nissan и Honda.

В результате ДТП три человека погибли, еще два пострадали — один из них ребенок. Об этом сообщил сайт «Русская планета».