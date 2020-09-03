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    03 сентября 2020, 12:40

    Три человека погибли в ходе кровавой бойни в Турции

    Анастасия Кременчугская

    В турецком городе Измир унтер-офицер ВС страны убил свою жену, ее коллегу, а также ранил курьера. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежное издание.

    Инцидент произошел накануне. Мужчина не хотел разводиться с женой, поэтому пришел в салон, которым она управляла. Предварительно взял с собой пистолет. Подозреваемый выстрелил в свою жену, а также в ее коллегу. Они скончались на месте от полученных травм. Серьезные ранения получил курьер.

    Злоумышленник также свел счеты с жизнью после содеянного.

    Новости SMI.FM