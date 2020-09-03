03 сентября 2020, 12:40
Три человека погибли в ходе кровавой бойни в Турции
В турецком городе Измир унтер-офицер ВС страны убил свою жену, ее коллегу, а также ранил курьера. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежное издание.
Инцидент произошел накануне. Мужчина не хотел разводиться с женой, поэтому пришел в салон, которым она управляла. Предварительно взял с собой пистолет. Подозреваемый выстрелил в свою жену, а также в ее коллегу. Они скончались на месте от полученных травм. Серьезные ранения получил курьер.
Злоумышленник также свел счеты с жизнью после содеянного.