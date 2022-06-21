Три человека погибли в ДТП в Забайкалье

Смертельная авария произошла в Забайкальском крае. Три человека погибли. Об этом сообщила газета «Вечорка».

По данным телеканал «Царьград», легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате погибли водитель первого и его двое пассажиров. Еще один пассажир попал в реанимацию.

Установлено, что за рулем легковушки сидел бывший милиционер, который был уволен за создание ОПГ и грабежи. Его друзья рассказали, что погибший «хорошим человеком был», так как «его уважали все — и менты и бандиты».