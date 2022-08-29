Три человека погибли в ДТП в Самарской области с участием грузовика

Серьезное ДТП произошло на 924 километре трассы М5 «Урал» в Самарской области. Там легковушка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местную прокуратуру.

По версии следователей, водитель Kia Rio не рассчитал скорость движения и столкнулся с грузовиком MAN. В момент аварии в легковушке находились пятеро мужчин. Трое из них погибли. Еще двоих доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.