01 сентября 2023, 13:45
Три человека погибли в ДТП в Ростовской области
Легковой автомобиль врезался в кирпичный забор на улице Грузинской в Батайске Ростовской области. В аварии погибли три человека, сообщил сайт rostovgazeta.ru.
По предварительным данным, 18-летний местный житель за рулем иномарки Volkswagen Polo превысил скорость и не справился с управлением. От полученных травм в ДТП скончались водитель и две 18-летние пассажирки.
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Отмечается, что в аварии также пострадали два пассажира 18 и 19 лет, их доставили в больницу.
ДТП
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