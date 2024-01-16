16 января 2024, 15:59
Три человека погибли в ДТП в Ростовской области
Легковой автомобиль столкнулся с грузовой фурой на трассе в Зимовниковском районе Ростовской области. В аварии погибли три человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
По предварительным данным, женщина за рулем ВАЗ-21103 в сложных погодных условиях не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик Scania.
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Отмечается, что от полученных травм в аварии скончались женщина-водитель и два пассажира отечественной легковушки. Среди них — 14-летняя девочка-подросток.
ДТП
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