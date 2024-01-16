Происшествия 16 января 2024, 15:59 Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

Читать 360tv в

Легковой автомобиль столкнулся с грузовой фурой на трассе в Зимовниковском районе Ростовской области. В аварии погибли три человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

По предварительным данным, женщина за рулем ВАЗ-21103 в сложных погодных условиях не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик Scania.

Реклама

Отмечается, что от полученных травм в аварии скончались женщина-водитель и два пассажира отечественной легковушки. Среди них — 14-летняя девочка-подросток.