Происшествия 26 мая 2023, 15:12 Три человека погибли в ДТП в Приморском крае

Читать 360tv в

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе «Уссури» в Приморском крае. В аварии погибли три человека, сообщили на сайте телеканала «Звезда» со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры.

По предварительным данным, иномарка Toyota Prius нарушила правила дорожного движения при развороте, в результате чего врезалась в машину Nissan Vanette.

Реклама

Отмечается, что от полученных травм скончались оба водителя легковушек и пассажирка Toyota Prius.