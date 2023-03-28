Происшествия 28 марта 2023, 23:33 Три человека погибли в ДТП в Пензенской области

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ДТП произошло в Сердобском районе Пензенской области на дороге «Тамбов — Пенза — Беково». В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

На 46-м километре автодороги столкнулись Toyota Land Cruiser и Lada. От удара пассажиры отечественной машины — 24-летняя девушка и молодые люди 28 и 19 лет — погибли на месте происшествия.

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Также травмы получили водитель и еще одна пассажирка. Их доставили в медицинское учреждение.