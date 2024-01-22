Происшествия 22 января 2024, 10:56 Три человека погибли в ДТП в Москве за неделю ГИБДД: три человека погибли, 120 пострадали в 107 ДТП в Москве с 15 по 21 января РИА «Новости»

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С 15 по 21 января в Москве произошло 107 ДТП. В них погибли три человека и еще 120 получили ранения, в том числе девять детей в возрасте до 16 лет, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«Самыми частыми видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств — 49 и 42 ДТП соответственно», — уточнили в ГИБДД.

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По данным ведомства, самым аварийным днем стала пятница. В этот день зафиксировали 22 ДДП. Меньше всего дорожных происшествий произошло в воскресенье — шесть.

Также в Госавтоинспекции добавили, что сотрудникам ведомства удалось пресечь 392 случая управления автомобилем водителями с признаками опьянения.

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