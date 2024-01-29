Происшествия 29 января 2024, 11:40 Три человека погибли в ДТП в Москве за неделю ГИБДД: с 22 по 28 января три человека погибли, 101 пострадал в 95 ДТП в Москве РИА «Новости»

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В Москве с 22 по 28 января произошло 95 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли три человека и еще 101 получил травмы, в том числе 10 детей до 16 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции

«Самыми частыми видами ДТП стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 45 и 36 ДТП соответственно», — уточнили в ведомстве.

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В ГИБДД добавили, что самыми аварийными днями стали среда и четверг, когда зарегистрировали по 18 происшествий. В воскресенье произошло пять ДТП, что стало наименьшим показателем.

Кроме того, столичные автоинспекторы пресекли 424 случая управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Они также напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущих машин.

В 2023 году в Москве в ДТП погибли более 300 человек. Всего столичная Госавтоинспекция зафиксировала свыше восьми тысяч аварий.