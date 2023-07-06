Происшествия 06 июля 2023, 14:33 Три человека погибли в ДТП в Курской области

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Курской области. В результате аварии погибли три человека, в том числе один ребенок, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с иномаркой Audi A6.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», также в аварии пострадали три человека, сейчас специалисты устанавливают причины ДТП.