Происшествия 23 апреля 2024, 14:18 Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

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Сразу три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ейском районе Краснодарского края. В результате аварии погибли три человека, сообщил«Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 2107» выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen. Машина Lada Granta, которая ехала сзади иномарки, в попытке объехать ДТП зацепила отечественную легковушку.

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Отмечается, что от полученных травм скончались водитель «ВАЗ 2107», а также водитель и пассажир Volkswagen.