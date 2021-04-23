Три человека погибли в ДТП в Карелии

В Лахденпохском районе Карелии на 165-м километре трассы «Сортавала» в четверг, 22 апреля, лоб в лоб столкнулись фургон Fiat и большегруз «ГАЗ».

По версии следствия, в аварии виновна 27-летняя женщина управлявшая Fiat. Она выехала на встречную полосу. Об этом информирует karelinform.ru.

Жертвами аварии стали пассажиры грузовика «ГАЗ». Мужчинам было 42, 53 и 50 лет. Водитель выжил. Его увезли в больницу. В автомобиле Fiat травмы получили женщина-водитель и ее 24-летняя пассажирка. Обеих госпитализировали.

Все участники ДТП проживают в Ленинградской области.

По факту аварии со смертельным исходом проводится доследственная проверка.