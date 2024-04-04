Происшествия 04 апреля 2024, 13:18 Три человека погибли в ДТП в Калининградской области МЧС: под Калининградом столкнулись грузовик и легковушка, погибли 3 человека Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Грузовик и легковой автомобиль лоб в лоб столкнулись на дороге в Калининградской области. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В министерстве отметили, что жертвами смертельного ДТП в поселке Шоссейное стали водитель и два пассажира легковушки. Двое погибли на месте, третьего передали медикам, но мужчина не выжил.

Реклама

«Водитель грузовика не пострадал», — указали в пресс-службе.

На месте ЧП работали шесть спасателей и одна единица техники.

Ранее три человека погибли из-за крупного ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. На дороге столкнулись две фуры и легковушка. Одна из машин загорелась, и огонь распространился на соседний автомобиль.

Еще одну крупную аварию зафиксировали на той же трассе на следующий день — в Чертковском районе Ростовской области перевернулся бензовоз. Из-за ДТП произошла утечка дизельного топлива, ликвидацией последствий аварии занимались 27 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники.