06 февраля 2023, 13:16
Три человека погибли в ДТП в Ивановской области
Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Ивановской области. В результате аварии погибли три человека, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем легковушки Kia Ceed выехал на встречную полосу, после чего врезался в иномарку Porsche Cayenne.
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В результате столкновения погибли три человека, все они находились в салоне автомобиля Kia Ceed.
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ДТП
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