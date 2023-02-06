Происшествия 06 февраля 2023, 13:16 Три человека погибли в ДТП в Ивановской области

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Ивановской области. В результате аварии погибли три человека, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем легковушки Kia Ceed выехал на встречную полосу, после чего врезался в иномарку Porsche Cayenne.

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В результате столкновения погибли три человека, все они находились в салоне автомобиля Kia Ceed.

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