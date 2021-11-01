Три человека погибли в ДТП в Башкирии

В Башкирии случилось ДТП, жертвой которой стали три человека. Об этом сообщил сайт Mkset.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

По данным издания, водитель Lada Largus потерял управление и попал в кювет. В результате ДТП трое пассажиров умерли на месте, один был доставлен в Аскаровскую ЦРБ с травмами. По предварительной информации, в машине находились жители села Куянтау, которые возвращались с рыбалки.