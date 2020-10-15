Три человека погибли в ДТП с влетевшими в дерево «Жигулями». Фото

В Красноярском крае молодой водитель «Жигулей» влетел в дерево. В аварии погибли три человека. Еще двое попали в больницу с различными травмами.

ДТП произошло утром 15 октября на 19-м километре автодороги Заозерный — Новая Солянка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

Предварительно установлено, что 19-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

На месте от полученных травм скончались пассажиры автомобиля 2002, 1985 и 1971 годов рождения. Управлявшего авто молодого человека и еще одного пассажира госпитализировали.

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют сотрудники полиции. Работает следственно-оперативная группа.

Накануне две полосы Новорижского шоссе перекрыли из-за крупного дорожно-транспортного происшествия. ЧП произошло в трех километрах от МКАД.