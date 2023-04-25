Происшествия 25 апреля 2023, 14:43 Три человека погибли в ДТП с участием мотоцикла в Кемеровской области

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Легковушка и мотоцикл столкнулись на трассе в Кемеровской области. В аварии погибли три человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службе областной ГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с мотоциклом. От полученных травм скончались водитель мототранспорта и две его пассажирки.

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Отмечается, что все погибшие ехали без шлема.