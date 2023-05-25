Происшествия 25 мая 2023, 14:21 Три человека погибли в ДТП с участием грузовика в Ивановской области

Читать 360tv в

Столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля произошло на трассе «Золотое кольцо» в Ивановской области. В аварии погибли три человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По предварительным данным, иномарка врезалась в КамАЗ недалеко от села Золотниковская Пустынь. От полученных травм скончались водитель и два пассажира микроавтобуса.

Реклама

Отмечается, что в аварии также пострадали четыре человека, их доставили в больницу.