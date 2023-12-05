Происшествия 05 декабря 2023, 18:40 Три человека погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани МВД Кубани сообщило о гибели трех человек при столкновении маршрутки и бензовоза МВД Краснодарского края

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Авария с участием бензовоза и маршрутного автобуса произошла в Краснодарском крае, погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

ЧП произошло около 16:20 в Славянском районе. На 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани — Темрюк столкнулись маршрутный автобус IVECO и бензовоз КамАЗ.

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По предварительным данным, скончались три человека и еще семеро получили ранения. Пострадавших отвезли в центральную больницу Славянска-на-Кубани.

На месте аварии работают правоохранители, обстоятельства и причины ДТП уточняются.

В ноябре в Краснодарском крае произошла авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Иномарка Mercedes сбила вышедшую на дорогу корову, тело животного отбросило в сторону скорой, а от нее — в припаркованный на обочине автомобиль Lada. В результате ДТП погибли два человека из Mercedes, еще двух человек доставили в больницу.