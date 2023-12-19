Происшествия 19 декабря 2023, 16:40 Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Курганской области

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Легковой автомобиль и грузовая машина столкнулись на трассе «Иртыш» в Лебяжьевском округе Курганской области. В аварии погибли три человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное Управлении ГИБДД УМВД России.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Reno Logan выехал на встречную полосу, где врезался в грузовую фуру Sitrak с полуприцепом Kogel.

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Отмечается, что от полученных в ДТП травм скончались водитель и два пассажира легковушки.