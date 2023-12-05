Происшествия 05 декабря 2023, 18:36 Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Астраханью

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Смертельная авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла накануне на седьмом километре трассы Три Протока — Яксатово в Астраханской области. Об этом написала «Свободная пресса».

По информации региональной прокуратуры, в этом месте столкнулись легковой автомобиль и грузовая машина. На месте ДТП скончались водитель легковушки и две его пассажирки.

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Водителя грузового авто доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.