Три человека погибли в ДТП с грузовиком на свердловской дороге «Кушва — Баранчинский», сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД России.

«Водитель [седана Lаdа] не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Hyundai», — уточнили инспекторы.

За рулем отечественной машины, оказавшейся на встречной полосе, был 28-летний водитель. На переднем сидении авто был 56-летний пассажир, на заднем — 56-летний мужчина. Все трое получили тяжелые травмы, по причине которых скончались. Пассажиры и автомобилист были пристегнуты ремнями безопасности.