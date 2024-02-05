Происшествия 05 февраля 2024, 17:37 Три человека погибли в ДТП с «Газелью» в Нижегородской области

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Легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» на трассе Нижний Новгород — Йошкар-Ола в Семеновском округе Нижегородской области. В аварии погибли три человека, сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

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Отмечается, что в аварии также пострадал один человек. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.